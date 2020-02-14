«الصحة العالمية» تشيد بسرعة إبلاغ مصر عن أول مصاب بكورونا

أشاد الدكتور «جون جابور» ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع أول مصاب بـ«كورونا المستجد» (أجنبي)، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.





وأكد «جون» أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة وقائية متميزة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر من أوائل الدول بإقليم شرق المتوسط التي أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وعقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدي والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بديوان عام الوزارة، مشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ البلاد.