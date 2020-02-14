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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تكشف حالة المخالطين لأول مصاب بـ«كورونا» المستجد في مصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:07 م
كورونا
كورونا
حسام فوزي
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قالت وزارة الصحة في بيان لها منذ قليل، إنها اكتشفت أول إصابة (أجنبي) بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأوضحت «الصحة» أنها اكتشفت أول إصابة لشخص أجنبي بـ«كورونا» بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها وتفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهر بها المرض، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ونقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تمامًا.

وشددت الوزارة على أنها اتخذت إجراءات وقائية حيال المخالطين للحالة وأجرت لهم التحاليل اللازمة وجاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا «فترة حضانة المرض»، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب إتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

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