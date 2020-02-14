القبض على إرهابى وتدمير نفقًا لداعش فى جبال بادوش بالعراق

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي ودمر نفقًا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال بادوش.وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب داهمت أوكارا لداعش في سلسلة جبال بادوش، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب وتدمير نفق يتخذه عناصر "داعش" مخبأ.