الترجي يتعادل أمام الزمالك بمساعدة "VAR" (فيديو)

تعادل نادي الترجي التونسي، أمام الزمالك، بهدف من ركلة جزاء سددها "بن غيث".





انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.





أحرز يوسف أوباما هدف الزمالك في الدقيقة الثانية من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من محمد عبد الشافي.





استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من عمر مباراة السوبر أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي.