وزير الخارجية الإيطالى يدعو إلى التظاهر ضد الحكومة

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات معارضة ضد الحكومة.وحث دي مايو الزعيم السابق لـ"حركة النجوم الخمس" الإيطاليين، على التظاهر سلميًا في العاصمة روما غدًا السبت ضد "نظام يريد إلغاء قوانيننا".وشدد على أن حكومة روما تنوي التخلي عن سياسة تقليص معاشات البرلمانيين السابقين وإلغاء ضريبة الدخل الأساسي الموحدة.وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من تهديد رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الذي يترأس حزب "فيفا إيطاليا" المنتمي إلى الائتلاف الحاكم، بحجب الثقة عن وزير العدل ألفونسو بونافيدي، على خلفية جدل واسع حول إصلاحات قضائية في البلاد.وتمكنت "حركة النجوم الخمس" من التغلب على الأحزاب الأخرى في انتخابات 2018، غير أنها خسرت منذ ذلك الحين جزءا ملموسا من مؤيديها، وترك دي مايو رئاستها في يناير الماضي على خلفية خلافات عميقة داخلها.