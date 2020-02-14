فنادق البحر الأحمر تحتفل بـ«الفلانتين».. وسياح: مصر بلد الحب (صور)

احتفل سياح ونزلاء فنادق البحر الأحمر، بعيد الحب على طريقتهم الخاصة، حيث لكل بلد طابعها الخاص في الاحتفال، والذي يعبر فيه العشاق عن حبهم والذي يصادف اليوم 14 فبراير.ففي مدينة مرسى علم احتفلت الفنادق بنزلائها بتقديم الهدايا وتوزيع الورود على السياح داخل وخارج الغرف، إلى جانب تجهيز حفلات خاصة وفقرات فنية متعددة.يقول أبو الحجاج العماري مدير إحدى المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، إن النزلاء بالفنادق احتفلوا بعيد الحب كلًا على حسب ما تعود ببلده، مشيرًا إلى أن الفنادق السياحية أعدت برامج خاصة لنزلائها للاحتفال بعيد الحب، بتقديم فقرات فنية خاصة وفقرات من الرقص الشرقي، وتقديم الهدايا الخاصة لهم.وأضاف العماري، لـ"الدستور"، أن السياح كانوا في غاية السعادة لقضاء احتفالات عيد الحب بمصر وخاصة بمنتجعات البحر الأحمر، لافتًا إلى أن المناخ المعتدل والمياه ساعد في رسم البهجة على وجوه السياح.وقال جاك مالين سائح إنجليزي الجنسية، إن عيد الحب بين المصريين له مذاق خاص، كونهم شعب يتصف بالابتسامة دائمًا، إلى جانب أنه شعب عطوف ومرحب دائمًا بضيفه.وأضافت ريتا كويل، إيطالية الجنسية، أن عيد الحب المصري مختلف وشيق، قائلة: "مصر هي بلد الحب وشعبها طيب وجميل في كل شيء".