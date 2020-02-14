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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة
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هدف مبكر للزمالك.. والترجي يهدر التعادل بعد ربع ساعة
الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:32 م
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استطاع
الفريق
الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك
أن يسجل
هدف
التقدم في الدقيقة الثانية من عمر
مباراة
السوبر
أمام
الترجي التونسي في
كأس السوبر
الأفريقي
.
التفاصيل
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