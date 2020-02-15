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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

احذر.. 6 أبراج تنتقم من شريكها في حالة تخليه عنها

السبت 15/فبراير/2020 - 05:45 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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ليست كل حالات الانفصال تتم في هدوء دون شد وجذب أو جدال بين الطرفين، هناك الكثير من الحالات التي تشهد مشادات، خاصة إذا كان أحد الطرفين قد تعرض للظلم أو الخيانة على يد الطرف الآخر، وقد يسعى الكثيرون في حياتهم ويحاولون تجنب التفكير في شريكهم السابق.

وتتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، لـ«الدستور»، عن بعض الأبراج التى يظل الغضب مسيطر عليهم ويحاولون العثور على أي طريقة للانتقام من الشريك السابق.

برج العقرب
لا ينسى مواليد برج العقرب أي شيء، وخاصة من أذاهم وجرح مشاعرهم، وحتى بعد انتهاء العلاقة، لا ينسوا ما فعله الشريك السابق وكيف أذاهم، فلا يتخلون عن البحث عن طريقة لتأديب الشريك السابق وتلقينه درسا لن ينساه أبدا.

برج الحمل
يعتبر مواليد برج الحمل من الأشخاص الذين يغضبون بسرعة ولا يهدأ غضبها بسهولة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بما تعرض له من أذى على يد الشريك السابق، فيحاولون إظهار أي رد فعل انتقاما منه، سواء من خلال تشويه سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي اوما شابه.

برج الدلو
عندما تكون نهاية العلاقة مأساوية وغير عادلة، يسيطر الانتقام على تفكير مواليد برج الدلو، فيسعوا بشتى الطرق للتأثير على حياة الشريك السابق بطريقة تجعلهم يفقدون الثقة في أصدقائهم أو في أى أحد.

برج الثور
خطة مواليد برج الثور الانتقامية لا يتوقعها الكثيرون، فبعد الانفصال يسعون لجذب الشريك السابق مرة ثانية حتى يوقعوه في الفخ ويجعلوه يغرم بهم مرة أخرى، ليكونوا هم من أنهوا العلاقة هذه المرة، حيث يريدون أن يذيقوه من نفس الكأس.

برج العذراء
يستغل مواليد برج العذراء دهائهم عند الانتقام من شريكهم السابق، ويفعلون ذلك بطرق غير مباشرة تصعب الحياة على الشريك، وذلك في الوقت الذي يشقون فيه طريقهم ويمضون قدما في حياتهم.

برج الجدي
سياسة مواليد برج الجدي الانتقامية مختلفة بعض الشيء، فهم يسعون جاهدين لكسب ود أصدقائهم وعائلة الشريك السابق وتوطيد علاقتهم بهم، حتى تزداد مكانتهم لديهم وينحازوا إليهم، ويبدأوا في انتقاد ذلك الشريك وما فعله ويكرهون كل من حوله فيه.

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