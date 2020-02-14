الأنبا تادرس يصل القاهرة من سيدني

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، الأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب الباباوي لإيبارشية سيدني، قادما من سيدني بعد انتهاء زيارته الرعوية التي استمرت لمدة شهر.ومن المقرر أن يقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب الباباوي لإيبارشية سيدني؛ عقب عودته من إيبارشية سيدنى تقريرًا مفصلًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن إيبارشية سيدني.التقى الأنبا تادرس خلال زيارته إلى إيبارشية سيدني بشعب، ولجان، وخدام، وكهنة الإيبارشية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال القانون.وتضمنت الزيارة اتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية، أهمها تعيين وكيل، وسكرتير لجنة مالية وإدارية للإيبارشية، ولجنة أوصياء على أموال وممتلكات الإيبارشية، منها الكنائس، ومراكز الشباب، والمدارس القبطية وغيرها والعمل على تعديل دستور الإيبارشية المسجل لدى الجهات والمؤسسات الحكومية الأسترالية.