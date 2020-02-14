أشرف البولاقى يناقش «الشعر والعولمة» لعبدالنبي عبادي

يناقش بيت الشعر بالأقصر، في السادسة والنصف مساء غد السبت، كتاب «الشعر والعولمة» للشاعر عبد النبي عبادي، الصادر عن دار تبارك للطباعة والنشر والتوزيع، ويناقشه الشاعر أشرف البولاقي؛ ضمن فعالية جديدة ينظمها البيت تحمل شعار «كاتب وكتاب».يقول المؤلف في مقدمته: «ولست معنيًا بإصدار أحكام على الشعر هنا وهناك، اليوم أو أمس، بقدر اعتنائي بتبيان أثر العولمة والتكنولوجيا المعاصرة في روح وشكل الشعر».جديرٌ بالذكر أن الشّاعر صَدَرت له من قبل مجموعتان شعريتان هُما: «على بعد فطمة أو أقلّ» و«لا هي تشتهيك ولا هم يعرفونك»، وقد فاز بجائزة الهيئة المركزية لقصور الثقافة وجائزة (المواهب الأدبية) بالمجلس الأعلى للثقافة في الشّعر، كما فاز بجائزتي الفُجيرة لنصوص المونودراما المسرحيّة والهيئة العربية للمسرح.