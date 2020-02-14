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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:02 م
السرطان
السرطان
وكالات
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طور باحثون من هولندا جهاز استشعار نانوي دقيق بشكل لا يصدق، يمكنه اكتشاف خلايا السرطان النقيلي، من مجرد نقطة واحدة من الدم، في طفرة كبيرة للكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

وقام طلاب الدكتوراه ديلو ماثيو من جامعة Twente وبيبجن بيكمان من جامعة Wageningen، بتجميع مواردهم وتطوير نظام صغير للكشف عن الحويصلات خارج الخلية المشتقة من الورم tdEVs، وهو نوع معين من العلامات الحيوية للسرطان.

ويقول الباحثون إن المستشعر حساس للغاية، لدرجة أنه يستطيع الكشف عن المؤشرات الحيوية للسرطان على نطاق واسع من التركيزات من 10 جسيمات لكل ميكرولتر إلى مليون جسيم لكل ميكروليتر، وذلك بفضل أقطابه الصغيرة والدقيقة بشكل لا يصدق، على شكل يشبه أمشاطًا تواجه بعضها البعض، مع وجود فجوة 120 نانومتر بينها.

وأوضح ماثيو: "الميزة الفريدة لهذا المستشعر أن حساسيته تمتد على ست قيم أسية، وعلى عكس غيرها من أجهزة الاستشعار، يغطي معظم مجموعة ذات الصلة سريريا للكشف عن tdEV في الدم".

ويمكن لـ "المختبر الموجود على شريحة" اكتشاف الجسيمات النانوية الفردية، أن يوفر قريبًا طريقة سريعة ومريحة لأخصائيي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لاختبار أمراض معينة بطريقة غير جراحية بشكل لا يصدق.

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