الأنبا بفنوتيوس يفتتح متحف شهداء ليبيا غدًا

يفتتح الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها، غدًا السبت، متحف شهداء الإيمان بليبيا بكنيسة شهداء الإيمان بقرية العور والذى يضم "بانوراما توثيقية" عن رحلة الشهداء حتى عودة الأجساد.ويفتتح مطران سمالوط نصبا تذكاريا للشهداء نحت فى مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، محتضنا 21 شهيدا.ويبدأ الاحتفال بساحة الكنيسة بموكب كنسى يتقدمه الأسقف والشمامسة وأسر الشهداء ويشارك فى الاحتفال قيادات تنفيذية ونواب وشخصيات عامة وإعلامية، ويلقى بعدها مطران الإيبارشية كلمة للصحفيين والإعلاميين بشأن المتحف والنصب التذكارى وتبدأ بعدها عشية عيد الشهداء بالكنيسة الكبرى.