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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صبري فواز يبدأ تصوير «إلا أنا»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:49 م
صبري فواز
صبري فواز
حسين الجندي
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أعلن الفنان صبري فواز بدء تصوير مسلسله الجديد "إلا أنا"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورا من كواليس بدء التصوير الخاصة بالعمل.

ومسلسل "إلا أنا" هو مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها في عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة).

قصة "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

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