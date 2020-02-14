جامعة المنيا تفوز بالكأس العام في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب (صور)

فازت جامعة المنيا بالكأس العام في ألعاب القوى، بعد حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 100 متر عدو، والبرونزية في مسابقة الوثب الطويل، وذلك بمنافسات مهرجان "ألعاب جامعات الجنوب" في نسخته الثانية، والذي نُظم بجامعة الوادي الجديد، برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 300 طالب وطالبة من تسع جامعات بصعيد مصر.وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الطالب عبد الرحمن أحمد بكلية التربية الرياضية حصد الميدالية الذهبية للجامعة في مسابقة 100 متر عدو، وحصل الطالب أسامة محمد بكلية التربية الرياضية أيضًا على الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل، مما جعل الجامعة تفوز بالكأس العام على مستوى الجامعات المشاركة في ألعاب القوى.وأوضح الدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي والمُشرف على الطلاب بالمهرجان، أن مشاركة جامعة المنيا في المهرجان جاءت ضمن مشاركة جامعات أسيوط، والأزهر فرع أسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، ومنتخب الصعيد للمعاهد العليا والمتوسطة بالإضافة الي جامعة الوادي الجديد المنظمة للحدث، مشيرًا إلى أن مسابقات المهرجان شملت ألعاب في كرة القدم، والكرة الطائرة، وألعاب القوى "جري 100 متر، وثب طويل، دفع جلة، وتنس الطاولة بالإضافة الى سباق الجري الجبلي.ومن جانبه قدم الدكتور "مصطفى عبد النبي" تهنئته للطالبين معبرًا عن سعادته بتمثيلهم المشرف للجامعة وحصدهم للمراكز الأولى، ومؤكدًا على حرص الجامعة واهتمامها بالمشاركة في كافة الفعاليات الداخلية والقمية، بما يُحقق أهداف الجامعة في إتاحة الفرصة لطلابها في المنافسة الفعالة بالأنشطة الطلابية المختلفة باعتبارها ميدان رحب يُمارس فيه الطلاب هواياتهم بُغية تنمية شخصيتهم، إلى جانب دراستهم الأكاديمية.تجدر الإشارة إلى أنه أشرف على الطلاب الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وأشرف إمبابي مرافق الطالبين بالمهرجان.