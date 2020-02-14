رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا تفوز بالكأس العام في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب (صور)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:47 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا - على حسين
طباعة
فازت جامعة المنيا بالكأس العام في ألعاب القوى، بعد حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 100 متر عدو، والبرونزية في مسابقة الوثب الطويل، وذلك بمنافسات مهرجان "ألعاب جامعات الجنوب" في نسخته الثانية، والذي نُظم بجامعة الوادي الجديد، برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 300 طالب وطالبة من تسع جامعات بصعيد مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الطالب عبد الرحمن أحمد بكلية التربية الرياضية حصد الميدالية الذهبية للجامعة في مسابقة 100 متر عدو، وحصل الطالب أسامة محمد بكلية التربية الرياضية أيضًا على الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل، مما جعل الجامعة تفوز بالكأس العام على مستوى الجامعات المشاركة في ألعاب القوى.

وأوضح الدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي والمُشرف على الطلاب بالمهرجان، أن مشاركة جامعة المنيا في المهرجان جاءت ضمن مشاركة جامعات أسيوط، والأزهر فرع أسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، ومنتخب الصعيد للمعاهد العليا والمتوسطة بالإضافة الي جامعة الوادي الجديد المنظمة للحدث، مشيرًا إلى أن مسابقات المهرجان شملت ألعاب في كرة القدم، والكرة الطائرة، وألعاب القوى "جري 100 متر، وثب طويل، دفع جلة، وتنس الطاولة بالإضافة الى سباق الجري الجبلي.

ومن جانبه قدم الدكتور "مصطفى عبد النبي" تهنئته للطالبين معبرًا عن سعادته بتمثيلهم المشرف للجامعة وحصدهم للمراكز الأولى، ومؤكدًا على حرص الجامعة واهتمامها بالمشاركة في كافة الفعاليات الداخلية والقمية، بما يُحقق أهداف الجامعة في إتاحة الفرصة لطلابها في المنافسة الفعالة بالأنشطة الطلابية المختلفة باعتبارها ميدان رحب يُمارس فيه الطلاب هواياتهم بُغية تنمية شخصيتهم، إلى جانب دراستهم الأكاديمية.

تجدر الإشارة إلى أنه أشرف على الطلاب الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وأشرف إمبابي مرافق الطالبين بالمهرجان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

هالة الشلقانى.. المرأة التى صنعت أسطورة عادل إمام

منذ ساعة و 24 دقيقة

استبعاد شيكابالا من تشكيل الزمالك أمام الترجى

منذ حوالي 4 ساعات

«حق العودة لليهود و 12 شرطًا لفلسطين».. نتنياهو يكشف بنود خطة السلام الأمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

السوبر الإفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

الصور

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

image description

وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل تأبين المخرج محسن حلمي

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

السوبر الإفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

درجات الحرارة على المحافظات غدًا السبت.. والقاهرة 11

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبدالحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسنى لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

نصائح لوقاية الأطفال من نزلات البرد (فيديوجراف)

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

منوعات

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

أشرف البولاقى يناقش «الشعر والعولمة» لعبدالنبي عبادي

غدًا.. توقيع «أسود مما تتخيل» فى فيلا إبداع بالدقى

الثلاثاء.. أتيليه القاهرة يستضيف ندوة لمناقشة رواية «حصن الزيدي»

مركز الجزويت الثقافي يطلق جائزة للشعر