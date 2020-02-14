أمين جمال يبدأ تصوير «نساء من ذهب»

أعلن المؤلف أمين جمال بدء تصوير مسلسل «نساء من ذهب» وتشارك في بطولته الفنانتان نبيلة عبيد ونادية الجندي.وقال «جمال» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل نساء من ذهب، عن مسلسل The Golden Girls، بطولة نبيلة عبيد نادية الجندي سميحة أيوب هالة فاخر، سيناريو وحوار امين جمال إبراهيم محسن، أحمد أبوزيد توفيق إنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers صادق صباح انور صادق صباح».«نساء من ذهب» مدير تصويره إيهاب محمد علي، ومهندس الديكور إسلام يوسف، والمنتج الفني إسلام حنفي، والمخرج المنفذ أحمد عبدالعال ومن إخراج وائل إحسان، ومن المقرر عرضه في رمضان٢٠٢٠.