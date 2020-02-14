الأنبا تادرس يرأس قداس «العذراء والشهيد أبى سيفين» بالشارقة

ترأس الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.يأتي ذلك أثناء توقفه بمطار الشارقة ترانزيت في طريق عودته للقاهرة، بعد انتهاء زيارته الرعوية لقارة أستراليا.وشارك مطران بورسعيد في الاجتماع العام لشعب الكنيسة عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي.