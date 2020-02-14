تظاهرات فى بنغازى ضد التدخل التركى بليبيا

نظم أهالي مدينة بنغازي تظاهرات حاشدة اليوم، ضد التدخل التركي في ليبيا، كما نظم أهالي سرت مظاهرة ضد التدخل التركي في ليبيا، ورفع المتظاهرون لافتات ضد تدخل تركيا وتوافد المرتزقة السوريين، كما رفعوا صورا للمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية.وأحرق أهالي طبرق علم تركيا وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط هتافات مؤيدة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.