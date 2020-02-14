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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الشباب بشأن فوضى بطولات الملاكمة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:34 م
وزير الشباب
وزير الشباب
إسلام نصير
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تقدم النائب أحمد على إبراهيم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، بشأن فوضى بطولات الملاكمة في مصر، وتزايد معدلات هروب اللاعبين للخارج بعد صرف الملايين من أموال الدولة عليهم.

وذكر النائب: "لا يخفي علي أحد عشق المصريين للرياضة بمختلف قطاعاتها، وحرص الأهالي على ربط أبنائهم بها، لدورها الفعال في بناء الإنسان، ومن ثم أي تجاوزات أو مخالفات يكونون دائمًا لها بالمرصاد، وذلك في أي نشاط كان سواء باللعبة الشعبية الأولي كرة القدم أو غيرها من الأنشطة المختلفة".


وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلي أن بطولة الجمهورية للملاكمة التي أُقيمت في بورسعيد لهذا العام، لمواليد، 2006، بأوزان 66، شهدت العديد من الغرائب والمخالفات والتجاوزات، خاصة في مراحلها النهائية، لم تشهدها أي بطولات قارية أو دولية، ولم تنص عليها أي بنود أو مواثيق للعبة الملاكمة على مستوى العالم، حيث الميدالية الذهبية تسلم مناصفة بين لاعبين أحدهم لم يكن طرفًا في المباراة النهائية وخرج مبكرًا، وهو الأمر الذي آثار استياء جميع المشاركين في البطولة والمهتمين باللعبة وجمهورها العريض.

وأضاف، أن هذه المخالفات تمت تحت بصر القائمين على المنظومة، خاصة الاتحاد المصري للملاكمة، الذي تقاعس عن القيام بدوره نحوها، وهو الأمر الذي فتح ملف تتزايد ظواهره بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة وهو هروب العديد من لاعبي الملاكمة المصرية الأوليمبيين، لخارج البلاد بسبب تعرضهم للعديد من مثل هذه التصرفات التي تظلمهم في النهاية، رغم ما تكلفه الدولة المصرية علي اللاعبين من ملايين الجنيهات لإعدادهم وتأهيلهم.

وشدد النائب أحمد على: "نصف منتخب مصر للملاكمة هرب للخارج نتيجة هذه المخالفات والتصرفات التي تسيء للمنظومة الرياضية المصرية وتهدر ملايين الدولة في الفراغ، ومنهم اللاعب حسام بكر، وكان بطل العرب ومصر وإفريقيا بالملاكمة، وشارك بأوليمبيات ريو دي جانيرو، واللاعب وليد سعيد، حاصل علي ميدالية دهب بحر أبيض متوسط، وشارك بأوليمبياد ريو دي جانيرو، واللاعب محمود عبدالعال، بطل عرب، وشارك بأوليمبياد ريو دي جانيرو، ومن قبلهم أحمد سمير، والسيد عبدالحليم".

واستطرد: "جميع الألعاب بها هروب للخارج ولكن تزايد المخالفات والتجاوزات في اتحاد الملاكمة الرياضي جعل هذه اللعبة الأكبر في طرد اللاعبين وهروبهم للخارج، والأمر غير متعلق إطلاقًا بضعف الإمكانيات بقدر ما هو متعلق بالظلم والتجاوزات ومخالفة اللوائح والقانون، في ظل جهود صادقة من وزارة الشباب بقيادة الوزير أشرف صبحي، نحو توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمنظومة الرياضية بشكل عام".

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