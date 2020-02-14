الصحة العالمية ترسل 12 خبيرًا إلى الصين للمساعدة فى قهر «كورونا»

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فريقًا من المنظمة سيصل الصين قريبا للمساعدة في بحث فيروس كورونا.وأوضحت المنظمة، أن الفريق سيركز على فهم طرق انتقال فيروس كورونا وفاعلية الإجراءات الصينية، مشيرة إلى أن الفريق سيصل الصين يضم 12 خبيرًا، حسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".وأشارت إلى أنه على الصين معرفة طرق انتشار الكورونا لحماية العاملين في المجال الطبي.وعقد المؤتمر الصحفي اليومي لمنظمة الصحة العالمية حول تطورات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابات بين العاملين في المجال الصحي شائعة في حالات الأوبئة.وقالت المنظمة: ندرس نسبة الإصابات بكورونا بين العاملين في المجال الصحي بالصين، وتوفير الوقاية للعاملين في المجال الصحي "أولوية".