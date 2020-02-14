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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أندريه زكي: التعليم دون خبرة ليس له تأثير على الناس (فيديو)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:27 م
أندريه زكي
أندريه زكي
مونيكا جرجس
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قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن عقيدتنا الأساسية أن البشر جميعًا متساوون أمام الله فكان المسيح صديق الخطاة والعشارين.

وأضاف زكي على هامش مؤتمر القيادة العالمي، إن قوة تأثير المسيح أنه كان صادقًا حتى إنه كان لا يحرج أن يقول للتلاميذ عن تحديات ربما تقلل من نظرتهم له، مضيفًا أن أي تعليم غير حقيقي أو دون خبرة حقيقية هو بلا تأثير عند الناس.


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