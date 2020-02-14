أندريه زكي: التعليم دون خبرة ليس له تأثير على الناس (فيديو)

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن عقيدتنا الأساسية أن البشر جميعًا متساوون أمام الله فكان المسيح صديق الخطاة والعشارين.وأضاف زكي على هامش مؤتمر القيادة العالمي، إن قوة تأثير المسيح أنه كان صادقًا حتى إنه كان لا يحرج أن يقول للتلاميذ عن تحديات ربما تقلل من نظرتهم له، مضيفًا أن أي تعليم غير حقيقي أو دون خبرة حقيقية هو بلا تأثير عند الناس.