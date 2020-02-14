«تعليم الغربية» يصعد للدور قبل النهائي فى مسابقة شيف المستقبل

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الجمعة، صعود فريق المديرية المتمثل في مدرستي طنطا الفنية للشئون السياحية والفندقية ومدرسة السنطة الفنية الفندقية، إلى الدور قبل النهائي في مسابقة «شيف المستقبل»، على مستوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقامة في مدينة الأقصر خلال الفترة من ٩ ٢ ٢٠٢٠ إلى ١٤ ٢ ٣٠٢٠، بمشاركة ٦٠ مدرسة ومعهد ممثل في ١٠٢ فريق من جميع المحافظات، وتم تصعيد ٢٥ فريقا إلى الدور قبل النهائى ومنها فريقى طنطا والسنطة الفندقية.جدير بالذكر أن فريق مدرسة طنطا الفندقية، يضم الطلاب، إسراء فتحي، ويوسف شعبان السيد، أما فريق مدرسة السنطة الفندقية، فيضم الطلاب، كريم أحمد محمد جاب الله، ودنيا أحمد الجردوح، ويرافق الفريقان كلا من محمد رسمى، الموجه الأول، والمشرفة مها فكري خليفة.من ناحية أخرى، أجرى وكيل الوزارة اتصالا هاتفيا بالوفد الممثل للمديرية، لتهنئة الطلاب على الأداء المشرف والصعود إلى الدور قبل النهائي، متمنيا لهم التوفيق والفوز بالمسابقة، والمركز الأول.