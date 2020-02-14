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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السياحة والآثار تشارك في معرض Holiday World ببراغ

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:24 م
معرض Holiday World
معرض Holiday World
رامى حسين
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تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات الدورة 29 للمعرض السياحى الدولى Holiday World والذي تم افتتاحه أمس وسيستمر حتى 16 فبراير الجاري بالعاصمة التشيكية براغ؛ وتمثل الهيئة نجية الحسيني مدير عام إدارة أوروبا بقطاع السياحة الدولية بالهيئة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الوزارة على المشاركة في فعاليات هذا المعرض نظرا لكونه من أكبر المعارض المهنية والجماهيرية بجمهورية التشيك ووسط أوروبا وهو ما يعد فرصة جيدة لمخاطبة مختلف الشرائح المستهدفة على المستوى المهنى والجماهيرى؛ لافتا إلى أن هذا المعرض يحظى بتغطية إعلامية واسعة من قبل نحو 660 إعلامي يمثلون أهم وسائل الإعلام التشيكية بالإضافة إلى مشاركة المقاصد السياحية المنافسة في فعاليات هذا المعرض.

وأضاف أن المقصد السياحي المصري، شهد نموا فى الحركة السياحة الوافدة من السوق التشيكي، نظرا لتسيير رحلات طيران من مختلف المدن التشيكية إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم بواقع سبع رحلات أسبوعيا لكل مدينة على حدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال فصل الصيف المقبل تسيير رحلات طيران أخرى إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بواقع رحلة أسبوعيا لكل مدينة على حدة.

ومن المقرر أن يتم على هامش فعاليات المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مع كبار منظمى الرحلات بالسوق التشيكى لإطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص اتجاهات السوق التشيكى وبحث سبل التعاون السياحي المشترك بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى من ذلك السوق، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى أهم وسائل الإعلام التشيكية لاطلاعهم على ما يتميز به المقصد السياحى المصرى من مقومات سياحية وأثرية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تشارك في المعرض بجناح تبلغ مساحته 64 متر مربع مصمم على هيئة معبد فرعوني وهو الطابع الذي يتسم به تصميم الأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض السياحية حيث يعد ذلك من الأنشطة الترويجية قبيل افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من العام الجاري، كما تم وضع شاشات عرض بالجناح لتسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية الثقافية والشاطئية، ويشارك بالجناح المصرى عدد من شركات السياحة العاملة فى السوق التشيكى بالإضافة إلى شركة طيران إير كايرو.

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