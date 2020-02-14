وزير الخارجية الكندى يلتقى ظريف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى وزير الخارجية الكندي، فرانسوا- فيليب شامبين، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حيث ناقشا التحقيق في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.وقال شامبين إن كندا تسعى إلى المساءلة والشفافية والعدالة لضحايا هذه المأساة، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف، كما ناقشا أيضًا تنزيل وتحليل الصناديق السوداء للطائرة.وأكد الوزير الكندي أن الخيار المفضل لمجموعة التنسيق والاستجابة الدولية هو أن تستفيد إيران من التسهيلات التي توفرها فرنسا، والتي تمتلك القدرة الفنية لأداء هذا العمل، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة لعائلات الضحايا، بناءً على المعايير الدولية.