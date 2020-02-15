9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من تركيب شبكة كاميرات مراقبة جديدة بالخطين الأول والثاني، حيث تتمكن الكاميرات الجديدة من التعرف على وجوه المطلوبين أمنيًا، والمخزنة بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام ومصلحة الأحوال المدنية.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في مترو الأنفاق، على النحو التالي:1- تتمتع بتقنية قادرة على التحقق من وجوه الأشخاص.2- تتعرف على الوجوه المخزنة بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام والأحوال المدنية.3- تعطي إشعار بتواجد «المسجلين» فور ظهورهم على الكاميرات.4- بها خاصية التعرف على الوجوه تم تفعيلها بمترو «الشهداء».5- هدفها تحقيق السيطرة الأمنية وضبط المطلوبين.6- ذاكرة تخزينها صوت وصورة 30 يومًا.7- تغطى كافة أرصفة وصالات ومداخل ومخارج محطات الخطين الأول والثانى.8- تساهم في ضبط العناصر الإجرامية.9- تقارن الكاميرات ملامح الوجه التي تلتقطها الكاميرا مع الوجوه المخزنة داخل قاعدة البيانات آليا.