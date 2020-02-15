ثلاثينية تمتهن 3 أعمال لتوفر حياة كريمة لأطفالها فى الشرقية

"لم تجد إلا امتهان العديد من الأعمال بعد أن عادت إلى مسقط رأسها في مركز ديرب نجم محافظة الشرقية وانفصلت عن زوجها الذي كانت تعيش معه في إحدى دول الخليج؛ لتستطيع أن توفر حياة كريمة لأطفالها الثلاثة".. هكذا كان يدور حديث نسمة أحمد فرج البالغة من العمر 34 عامًا، والتي تخرجت من كلية نظم ومعلومات، وفشلت قصة زواجها بتحملها أعباء أطفالها.بدأت نسمة رحلة كفاحها بعد عودتها لمصر ببيع المأكولات المنزلية والعمل في التصوير الفوتوغرافي وسائقة خاصة لنقل الفتيات، بعد أن كانت تعمل مُدرسة أطفال في السعودية، إلى جانب متابعة أطفالها الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و5 سنوات، خاصة وأن والديها متوفيان.تقول نسمة إن، طليقها تخلى عن ابناءه ولا يقوم بالنفقة عليهم، الأمر الذي جعلها تعتمد على نفسها خاصة بعد أن مضى أكثر من 6 أعوام ولا تعلم شئ عنه، موضحة أنها بدأت ببيع العسل واستخدمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لمأكولاتها وبيع العسل.وتضيف السيدة الثلاثينية، أن لديها صديقة كبيرة في السن تمتلك إحدى السيارات لكنها لا تستخدمها، ومن هنا جاءت لها الفكرة لشرائها بالقسط لبيع منتجاتها، لافتة إلى أنه بمرور الوقت جاءتها فكرة توصيل الفتيات بالسيارة الخاصة بها، قائلة "كدا كدا بحط بنزين في العربية فنزلت بوست عن امكانية توصيل البنات ولقيت تشجيع كبير جدًا ومن وقتها اللى بيحب توصيلة بروحله لحد عنده ومش بطلب أجرة معينة وبسيب التقدير للناس".وتستكمل نسمة حديثها بأنها تمتلك كاميرا تصوير فوتوغرافي، وقررت أن تستغلها هي الأخرى وتقوم بعمل جلسات تصوير، من أجل سد احتياجاتها هي وابنائها الثلاث، خاصة وأن عملها كسائقة تاكسي ليس بشكل يومي، إلا أنها تسعى بقدر الأمكان لتكون على قدر المسؤولية من أجل أطفالها.