ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 257 حالة في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد إلى 257 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين.وقالت الوزارة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن الحالتين لرجلين، الأول في الستينيات من عمره من محافظة "آيتشي"، والثاني في الخمسينيات من عمره من محافظة "هوكايدو".يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).