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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)
الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:12 م
الفلانتين
رضوي عبدالغني
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الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
الفلانتين
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