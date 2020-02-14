بطريقة جريئة.. روبي تحتفل بعيد الحب (صور)
الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:02 م
أحمد عبد العزيزطباعة
احتفلت الفنانة روبي، بعيد الحب، بطريقة مختلفة، حيث قامت بصبغ شعرها باللون الأحمر.
نشرت روبي، صورا لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بالنيو لوك الجديد، وعلقت قائلة : "Valentine’s Day .. عيد حب سعيد عليكم وعلي كل حبايبكم".
ونالت الصور، إعجاب متابعيها، فقال أحدهم: "مهما راحت ناس ومهما هتيجي ناس هتفضل روبي رمز الإنوثة المصرية".
نشرت روبي، صورا لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بالنيو لوك الجديد، وعلقت قائلة : "Valentine’s Day .. عيد حب سعيد عليكم وعلي كل حبايبكم".
ونالت الصور، إعجاب متابعيها، فقال أحدهم: "مهما راحت ناس ومهما هتيجي ناس هتفضل روبي رمز الإنوثة المصرية".
بطريقة جريئة.. روبي تحتفل بعيد الحب (صور)
بطريقة جريئة.. روبي تحتفل بعيد الحب (صور)
بطريقة جريئة.. روبي تحتفل بعيد الحب (صور)
بطريقة جريئة.. روبي تحتفل بعيد الحب (صور)