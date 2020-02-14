رغم انكماش الواردات.. الأدوية المستوردة تتخطى الـ ملياري دولار في 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من أدوات وأجهزة للطب والجراحة ارتفعت لـ342.1 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019، مقابل 270.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 71.8 مليون دولار خلال عام.كما أظهر تقرير الإحصاء ارتفاع واردات الأدوية ومحضرات صيدلة إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2019، مقابل ملياري دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 255.9 مليون دولار خلال عام.كان جهاز الإحصاء قد أعلن تراجع جملة واردات مصر من دول العالم إلى 71.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2019، مقابل 74 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.2 مليار دولار.