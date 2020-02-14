«عمومية مهندسي مطروح» توافق على أول ميزانية وموازنة للنقابة

وافقت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح على أول ميزانية موازنة تقديرية لها، بعد أن أعلن المهندس محمد أحمد اليمني آمين الصندوق فرع مطروح، عن فائض ميزانية النقابة يقدر بـ654 ألف جنيه.وقال أحمد اليمني إن مجلس النقابة بدأ العمل فعليًا آخر فبراير ٢٠١٩، وخلال هذه الشهور القليلة كان العمل على قدم وساق لتقف النقابة على قدمها، مشيرًا إلى أن ما يقدم اليوم لم يتوقعه أحد، وهو أن تعرض الميزانية بفائض خلال هذه الفترة القصيرة.وأضاف "اليمني" أن النقابة تسير في طريقها لتحقيق كل ما يتمناه مهندسو مطروح ويسعى حاليًا للحصول على قطعة أرض لإقامة أول نادي للمهندسين.أردف المهندس عصام مرسي أمين النقابة، أن انعقاد أول جمعية عمومية للمهندسين، هو يوم جميل يجمع شمل مهندسي مطروح من جديد، بعد أول جمع لهم نهاية ديسمبر الماضي في أول انتخابات لهم، وشهدت الجمعية حوارًا مفتوحًا بين أعضاء العمومية والمنصة، وقدمت مقترحات أعضاء النقابة بعد ذلك.