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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: عدد الزوايا والمساجد الأهلية يتخطى الـ10 آلاف في 2019

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:51 م
الزوايا
الزوايا
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أعداد الزوايا والمساجد الأهلية على مستوي الجمهورية إلى 35 ألفا و976 زواية ومسجدا خلال عام 2019، مقابل 33.250 ألف مسجد وزاوية أهلية عام 2018، بينما كان عددها قد بلغ 31 ألفا و19 زاوية ومسجدا أهلىيا خلال عام 2017، لتسجل زيادة قاربت نسبتها 15.9% خلال عامين.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن عدد الزوايا الأهلية غير الحكومية بلغ 10.169 ألف زاوية خلال عام 2019، مقابل 9514 ألف زاوية أهلية عام 2018، وفى المقابل ارتفع أيضًا عدد المساجد الأهلية إلى 25.807 ألف مسجد خلال عام 2019، مقابل 23.736 ألف مسجد عام 2018.

وسجلت محافظة الإسكندرية أكبر عدد للزوايا والمساجد الأهلية، والتى ارتفعت إلى 1267 زاوية أهلية و878 مسجدا أهليا عام 2019، مقابل 1223 زاوية و775 مسجدا أهليا عام 2018، ثم تلتها محافظة القليوبية التى ارتفع عدد الزوايا الأهلية بها من 1017 لـ1054 زاوية أهلية، كذلك ارتفع عدد المساجد الأهلية بها من 1407 لـ1651 مسجدا خلال الفترة ذاتها.

وانخفض عدد الزوايا والمساجد الأهلية بمحافظة الشرقية والدقهلية، وهما من أكبر المحافظات من حيث عدد الزوايا والمساجد الأهلية على مستوى الجمهورية، إذ تراجع عدد الزوايا الأهلية بمحافظة الدقهلية إلى 1023 خلال عام 2019، مقابل 1161 زاوية أهلية عام 2018، كما انخفض عدد الزوايا الأهلية بمحافظة الشرقية بشكل طفيف من 1104 لـ1103 زوايا خلال عام.

وفى هذا الصدد، قال مصدر مطلع بجهاز التعبئة والإحصاء إن وزارة الأوقاف تجرى حصرا سنويا دقيقا بالتعاون مع جهاز الإحصاء؛ لإتاحة البيانات الكاملة عن المساجد والزوايا، سواء الأهلية منها أو الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمد الجهاز بكافة البيانات المتعلقة بالمساجد والزوايا الأهلية التى تبني بجهود أهلية ثم انضمت إلى الوزارة حديثًا، وهو ما أظهرت التقارير ارتفاعها بشكل طفيف لا يتعدى ألفى زاوية ومسجد سنويًا.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه رغم ارتفاع العدد الإجمالي للزوايا والمساجد الأهلية إلا أن عددها فى بعض محافظات الجمهورية قد تراجع، وبخاصة فى المحافظات ذات النصيب الأكبر من تلك الزوايا، وذلك نتيجة إجراءات وزارة الأوقاف لتقنين عمل الزوايا والمساجد وإغلاق المخالف منها للشروط المحددة سلفًا.

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