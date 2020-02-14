«كورونا دانس».. أحدث أساليب مواجهة الفيروس فى الصين

قرر المصابون بفيروس كورونا في الصين، تصميم رقصة جماعية أثناء تلقيهم علاجًا في وحدات الحجر الصحي، للحفاظ على لياقتهم البدنية والمزاج الإيجابي.وعرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو متداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر المرضى وهم يرقصون على موسيقى تبعث البهجة والنشاط، يقودهم الفريق الطبي الذي يرتد بدلات الحماية من الأوبئة.وقام الأطباء بتعليم الناس رقصة الويغور التقليدية على أمل إبقاء المرضى نشيطين ومتفائلين.وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررًا طريقة الإحصاء.وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ"فيروس كورونا" المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.وبذلك يكون عدد الإصابات المؤكدة 63851 حالة في البر الرئيسى للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد النظام الجديد لرصد الإصابات.