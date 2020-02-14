افتتاح متحف شهداء الأقباط بليبيا بقرية العور بالمنيا غدًا

يفتتح مساء غد السبت الأنبا بفنتيوس مطران سمالوط وتوابعها، متحفًا خاصًا بالشهداء الذين قتلوا أثناء تواجدهم بليبيا، بالكنيسة التي أنشأت تخليدًا لهم وتحمل اسم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور، في شمال محافظة المنيا.يضم المتحف "بانوراما توثيقية"عن رحلة الشهداء من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والجزء الثاني خاص بمزار الشهداء الذي يضم مقتنيات الشهداء والنعوش التي حملت أجسادهم من ليبيا.كما يفتتح مطران سمالوط، "نصب تذكاري للشهداء"، والذي تم نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة لـ21 شهيدًا، تجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم، نفذه الدكتور جرجس الجاولى أستاذ النحت الميداني بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.يبدأ الاحتفال في الثالثة بعد الظهر بساحة الكنيسة بموكب كنسي، يتقدمه الأسقف والشمامسة وأسر الشهداء، ويشارك في الاحتفال قيادات تنفيذية ونواب وشخصيات عامة وإعلامية، ويلقى بعدها مطران الإيبارشية كلمة للصحفيين والإعلاميين بشأن المتحف والنصب التذكاري وتبدأ بعدها عشية عيد الشهداء بالكنيسة الكبرى.