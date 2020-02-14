«تمريض حلوان» تنظم حملة توعوية عن فيروس «كورونا»

نظمت كلية التمريض جامعة حلوان، حملة توعوية عن فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه، وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية.استهدفت الحملة كل فئات الجامعة من طلاب وإداريين وهيئة التدريس، حيث تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية ضد المرض والتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.أوضحت الحملة طرق الوقاية من الفيروس، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وتجنب مخالطة المصابين بأعراض تشبه الإنفلونزا، إلى جانب تغطية الفم بقناع طبي أو منديل عند العطس، وتجنب ملامسة الحيوانات فى الأسواق، غسل الخضراوات والفاكهة جيدًا وطهي الطعام جيدًا وبصفة خاصة اللحوم.