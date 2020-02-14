ناهد فريد: المنافسة السينمائية صعبة والأفكار الجيدة لا تظهر بسهولة

قالت المنتجة ناهد فريد شوقي، خلال ندوة تكريمها اليوم، بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنها توقفت عن الإنتاج لأسباب شخصية، ولفتت إلى أن التكريم جعلها تفكر في العودة مرة أخرى، معللة أن ذلك جعلها تشعر بقيمة ما قدمت.



ناهد فريد



وأضافت "ناهد" أن السينما المصرية بدأت بمنتجات وجميعهن تركن علامة "أنا لم أتوقف غير 10 سنوات؛ لأن الوسط السينمائي لم يعد كما كان في السابق فأنا لا استطيع أن أقدم فيلما مثل "هيستريا"، وتابعت: "كيف ينافس فيلم مثله مع "ولاد رزق" أو "الفيل الأزرق" اليوم المنتج هو الموزع وصاحب السينما، وبالتالي المنافسة أصبحت صعبة والأفكار الجيدة تجد صعوبة في الظهور للنور في السينما بعكس الدراما التليفزيونية فالموضوعات الجيدة تجد طريقها بشكل أسرع".

ناهد السباعي

واستكملت: "أفكر حاليا في إنتاج أفلام قصيرة ذات مضمون جيد مثل فيلم "حار جاف صيفا" لشريف البنداري و"هذه ليلتي" الذي تم عرضه في مهرجان الجونة، فهي أفلام مميزة جعلتني أفكر في العودة بإنتاج الأفلام القصيرة، والمنتج يجب أن يتواجد في كل مراحل صناعة الفيلم ليقوم بحل كل المعوقات التي تقابل الفيلم وهذا أعتبره اهتماما بالعمل وليس تدخلا".