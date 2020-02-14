«الصحة» تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في صالونات التجميل

حددت وزارة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، فى محافظات المرحلة الأولى والثانية والتي انطلقت بها مبادرة "الحد من انتشار العدوى".وأوضحت أن تلك الإجراءات تتمثل في استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كل الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، والالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو ناد صحى لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.وأكدت وزارة أنه تم حصر كافة صالونات التجميل والنوادي الصحية بالمرحلتين الأولى والثانية، ضمن مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهي مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى، ولفتت إلى أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.