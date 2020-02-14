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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الجوية الأمريكية تسمح لعناصرها بارتداء «الحجاب والعمامة»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:32 م
القوات الجوية الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية
إسراء صلاح الدين
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كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أن القوات الجوية الأمريكية بدأت في تحديث قواعد الزي حتى تناسب جميع الديانات، وعلى رأسها الديانة الإسلامية والسيخية، من خلال إدخال العمائم واللحى والحجاب على الزي الموحد.

وقالت الشبكة إن سلاح الجو الأمريكي يحدّث سياسة قواعد الزي الخاصة به، لتتناسب مع جميع الأديان
بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعت في صيغتها النهائية، الأسبوع الماضي، أنه يمكن للمسلمين ارتداء العمائم وإطلاق اللحية وتغطية الشعر للمحجبات، ومن المتوقع الموافقة على الزي طالما أنه أنيق ومحافظ.

وقال إبراهيم هوبر، مدير الاتصالات الوطنية بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في بيان: "نحن ندعم هذه الإرشادات الجديدة كخطوة نحو التسوية الدينية والإدماج للعسكريين من جميع الأديان".

وفي عام 2018، صنعت ميساء عزة، وهي برتبة قبطان الآن، التاريخ كأول ضابط في فيلق قاضي القضاة في سلاح الجو المرخص لها بارتداء الحجاب، وهو انعكاس لدينها الإسلامي.

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