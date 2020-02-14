الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينيين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن شهود عيان قولهم: "إن جنود الاحتلال المتمركزين في محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة".وفي السياق، اقتحم مستوطنون مسلحون، تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وارهبوا سكانه.ويعد جبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس.