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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كواليس دمج شركات التوكيلات الملاحية فى قناة السويس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:30 م
قناة السويس
قناة السويس
أسامة الشندويلي
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كشفت مصادر مطلعة في قطاع الأعمال العام عن كواليس لقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، واللواء صلاح الدين حلمي، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات التابعة للوزارة، من أجل الإجراءات الخاصة بدمج شركات التوكيلات الملاحية إلى شركة القناة للتوكيلات الملاحية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن شركات التوكيلات الملاحية التي ستنضم إلى القناة هى الشركات التابعة لقانون 159 وهى: شركة أبوسمبل، وطيبة للتوكيلات الملاحية، وشركة آمون للتوكيلات الملاحية، وشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من إجراء عملية الدمج هو تعظيم نشاط التوكيلات الملاحية في كيان واحد، موضحًا أن خطة دمج هذه الشركات كانت موضوعة منذ مجلس الإدارة السابق للقابضة للنقل ويتم استكمالها حاليًا.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للنقل كانت قد استعانت ببيت خبرة عالمي من أجل إعادة هيكلة الشركة القابضة والشركات التابعة لها، حيث إنه من المقرر دمج أكثر من نشاط وليس نشاط التوكيلات الملاحية فقط، حيث سيتم دمج نشاط النقل البري ونقل البضائع التابع لقانون 159 ونشاط التجارة الخارجية.

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