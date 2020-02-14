مقتل وإصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار باكستانى بكشمير الهندية

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر إطلاق نار من جانب باكستان في منطقة شاهبور، بالقرب من خط المراقبة في قطاع بونش ولاية جامو وكشمير الهندية.وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الجمعة، أن باكستان قامت بإطلاق نار باستخدام مدافع الهاون على طول خط المراقبة في قطاع بونش، مستهدفة مواقع عسكرية ومناطق مدنية، مما أدى إلى قيام الجيش الهندي بالرد.وأضافت القناة: أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.