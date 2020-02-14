50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى نحو 50 ألف فلسطيني في القدس وأراضي الـ48، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي المشددة التي يفرضها على دخول المصلين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الفلسطينيين توافدوا إلى الأقصى، رغم قيود الاحتلال المشددة التي يفرضها على دخول المصلين، من عمليات تفتيش عند البوابات وتدقيق في الهويات.وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم في رحاب الأقصى، قبل أن تعتدي شرطة الاحتلال على عدد من الذين فرضت عليهم الإبعاد عن الأقصى.