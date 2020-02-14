مباحثات «صينية- روسية» لمكافحة تفشى كورونا المستجد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، عقد اجتماعًا مع السفير الصيني لدى موسكو تشانج هان هوي، لمناقشة التدابير الرامية إلى منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وذكرت الخارجية الروسية، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن موسكو أثنت على الخطوات التي تتخذها السلطات الصينية لمكافحة تفشي الفيروس والتصدي لانتشار العدوى.وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين، لمكافحة التهديد الذي تشكله خطورة هذا الفيروس الشائع، مُضيفًا أن مورجولوف وتشانج تطرقا أيضًا في حديثهما إلى العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين.يُذكر أن الصين قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ أكدت اللجنة الوطنية للصحة وفاة 121 حالة جديدة بين المصابين بالفيروس المستجدّ ليصل عدد الوفيات إلى 1380 حالة وفاة مؤكدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.