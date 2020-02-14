الإنجيلية تبدأ فعاليات مؤتمر القيادة العالمي بالمنيا

تستضيف الكنيسة الإنجيلية بالمنيا، اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر القيادة العالمي.ويشارك في فعاليات مؤتمر القيادة العالمي، ممثلين من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والهيئات المجتمعية، وكان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد ترأس مؤتمر القيادة العالمي، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة في 8 فبراير الجاري.وشارك في فعاليات المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين، الإعلامية سارة نجيب، والقس نادي لبيب، رئيس السنودس الإنجيلي، وبمشاركة قيادات الطائفة ومتخصصين في فن القيادة.