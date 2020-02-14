رحمة تحتفل بعيد الحب وتطرح أغنية «ايه اللي فيك» (فيديو)

احتفلت المطربة رحمة بعيد الحب، بطرح كليب جديد بطريقة "الليركس" فيديو لأغنية "ايه اللي فيك" على قناتها الرسمية على موقع الفيديو" يوتيوب"، والأغنية كلمات هيثم مازن، وألحان عصام اسماعيل، وتوزيع إيهاب محبوب، والكليب مونتاج وإخراج ياسر عبد الرازق.وتقول كلمات الأغنية "إيه اللي فيك خلاني شايفة الحياة قدامي.. اجمل حياة.. نظرة عينيك واخداني وياك لعالم تاني.. كنت باتمناه، هو ده اللي اسمه الغرام.. ولا أنا عايشة في الاحلام.. يلا قول طمني أوام.. محتاجة ليك"وقالت "رحمة " إن هذا العام سيكون حافلا بأعمال فنية متميزة جدا، كما عودت جمهورها حيث نفذت بالفعل أكثر من عمل غنائي خلال الفترة السابقة مع كبار الملحنين والشعراء، ومن ضمنهم: الملحن عزيز الشافعي الذي وضعها في موضوعات غنائية جديدة عليها، بمفردات ولحن مميز جدا منه كعادته، مضيفة أن التوزيع الموسيقي سيكون للمبدع طارق عبد الجابر، الذي قام بتوزيع أكثر من أربع أغنيات لها حتى الآن.