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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان الإفريقى يشيد بإنجازات السيسى لصالح القارة السمراء

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:14 م
البرلمان الأفريقى
البرلمان الأفريقى
كريمة أبو زيد
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هنأ البرلمان الإفريقي جنوب إفريقيا على تسلمها رئاسة الاتحاد الإفريقى من مصر، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا ظلت تستضيف البرلمان الإفريقى الجهاز التشريعي للاتحاد منذ عام 2006.

وكشف النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، أن روجيه نكودو دانغ، رئيس البرلمان الإفريقى، بعث برقية تهنئة لرئيس جنوب إفريقيا بهذه المناسبة، متعهدًا بأن يقدم البرلمان القاري بجميع أنواع الدعم والمساندة للاتحاد الإفريقى، ولديه ثقة مطلقة في تحقيق عدد لا يحصى من الإنجازات، مشيرًا إلى تفاؤل البرلمان القاري من التصريحات الأخيرة للرئيس رامافوزا من إعلان نهجه الذي سيركز على بناء إفريقيا المستقرة سياسيًا، وتمكين المرأة والقارة النامية اقتصاديًا.

وقال " الجندى " إن البرلمان الإفريقى سينتهز هذه الفرصة في سعيه نحو ترسيخ نفسه في مؤسسة رائدة للحكم في القارة الإفريقية. مؤكدًا أن رئيس البرلمان الإفريقي أثنى على الدور الكبير والإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر، لتسييره الممتاز للاتحاد وتعزيز حالة مؤسستنا خلال فترة ولايته في عام 2019.

وقال النائب مصطفى الجندى إن رئيس البرلمان الإفريقى وجه الشكر والتحية إلى مصر بقيادة عبدالفتاح السيسى على كل ما قدمته من دعم ومساندة لقضايا القارة السمراء إقليميا وعالميًا، معربًا عن ثقته فى أن دولة جنوب إفريقيا سوف تواصل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية التى بدأتها مصر داخل جميع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات البنية التحتية والأساسية وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأكد أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل القارة السمراء فى بؤرة الاهتمام العالمي من خلال المؤتمرات والمنتديات الإفريقية العالمية التى عقدها الرئيس السيسى بمختلف دول وقارات العالم، بالإضافة إلى حمل هموم وآمال وأحلام دول القارة الإفريقية أمام المنظمة الأممية من خلال الخطابات التاريخية السنوية التى يلقيها الرئيس السيسي أمام منظمة الأمم المتحدة.

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