دار «أروقة» تصدر «الإرهاب.. قراءة فى ضوء المعايير الدولية»

صدر مؤخرًا عن مؤسسة "أروقة" للدراسات والترجمة والنشر كتاب "الإرهاب- قراءة في ضوء المعايير الدولية" للدكتور أنور العليمي.يتألف كتاب العليمي من ثلاثة فصول: الإرهاب الدولي ودوافعه، ودور الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب، ودور المنظمات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب.ويستهل الكتاب بتحديد مفهوم الإرهاب الدولي والجهود الدولية لتعريف الإرهاب، ثم يُعرف الإرهاب في ظل المنظمات الإقليمية وفى ظل التشريعات الوطنية.وفي حديثه عن دوافع الإرهاب، يقسمها إلى: دوافع سياسية ودوافع إعلامية ودوافع شخصية ودوافع اجتماعية واقتصادية، ويفرق بين الإرهاب والمقاومة الشعبية المسلحة، ويميز بين أعمال المقاومة الشعبية المسلحة والإرهاب الدولي، كما يناقش موضوعات: مكافحة الإرهاب الدولى فى ظل الأمم المتحدة وتدابير منع الإرهاب من خلال دراسة أسبابه.ويذكر القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن ضد العراق وليبيا وأفغانستان، والاتفاقيات المختلفة بشأن تجريم وقمع الأعمال الإرهابية، مثل اتفاقية جنيف واتفاقية طوكيو ولاهاي ومونتريال ونيويورك، وفي الفصل المتعلق بدور المنظمات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب.يتحدث عن دور جامعة الدول العربية ودور منظمة الوحدة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وصور التعاون الأمني العربي لمنع ومواجهة الجرائم الإرهابية، ويشير أيضًا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر والقرصنة البحرية ومظاهر التعاون الدولي والاتفاقيات بشأن مكافحة القرصنة.