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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع الألمانية» تؤكد أهمية تدريب القوات العراقية للقضاء على داعش

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:55 م
وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب
أ.ش.أ
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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب ـ كارنباور، أهمية تدريب قوات الأمن العراقية بشكل جيد، فضلا عن أهمية تنسيق مبادرات الدفاع الأوروبية الخاصة بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة زيادة التعاون مع بريطانيا.

وقالت كارنباور - في تصريح على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والذي ينطلق اليوم الجمعة، ويستمر ثلاثة أيام - إن الوضع في العراق كان أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع الذي عقد في بروكسل يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمشاركة العديد من أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ لمناقشة تدريب قوات الأمن العراقية ومحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي كجزء من مساعدة العراق والمجتمع الدولي على مكافحة التنظيم.

وأشارت إلى أن حوالي 400 جندي من الجيش الألماني ينتشرون حاليًا في إطار التفويض المضاد لمكافحة تنظيم "داعش"، مضيفة أن "الحرب ضد داعش لم تنته، والتنظيم لم يُهزم كليًا".

وأوضحت الوزيرة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لديهما مصلحة مشتركة في الحفاظ على العلاقات الأمنية الوثيقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويفتتح الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير اليوم مؤتمر ميونخ للأمن والذي يُعقد سنويًا، وستتواصل اجتماعاته حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة شخصيات سياسية عالمية بارزة.

ومن المتوقع حضور حوالي 35 رئيس دولة وحكومة في هذا الحدث السنوي في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كما تشارك دول أخرى بمسئولين بارزين منهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الصيني وانج يي.

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