غدًا.. «الحركة الوطنية» يطلق صالونًا سياسيًا

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب سيطلق صالونًا سياسيًا، غدًا السبت، سيناقش عددًا من الموضوعات، على رأسها "الشائعات وحروب الجيل الرابع"، فضلًا عن "علاقة مصر بالاتحاد الإفريقي".وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الصالون السياسي سيناقش بعض الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة المصرية، لافتًا إلي أن سيحضر الصالون العديد من الشخصيات السياسية والحزبية، وقيادات الحزب من أمانات المحافظات على مستوي الجمهورية، قائلًا "الحزب قام بتأهيل عدد من الكوادر الشبابية، استعدادًا للانتخابات المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات".