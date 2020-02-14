أسعار النفط ترتفع خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل الخام أول مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر، وذلك بعد الاتفاق على خفض إضافي لإنتاج النفط لتعويض تباطؤ الطلب في الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا".وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أبريل بنحو 1% ليصعد إلى مستوى 57.04 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي، تسليم شهر مارس بنحو 0.9% ليصل إلى مستوى 52.05 دولار للبرميل.وتوقعت وكالة الطاقة الدولية بالأمس، انخفاض الطلب على النفط في الربع الأول من عام 2020 لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2009، بسبب تفشي فيروس الصين.وكشف تقرير "أوبك" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تراجع إنتاج أعضائها من النفط بأكثر من 500 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي مع انخفاض ملحوظ في إمدادات ليبيا.