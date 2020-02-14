اليوم.. إيبارشية سمالوط تستضيف الأنبا أنجيلوس

تستضيف إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية، بفعاليات نهضة شهداء الإيمان في ليبيا في تذكار استشهادهم الخامس في كاتدرائية شهداء الإيمان بليبيا، بقرية (العور).ومن المقرر أن يستقبل الأنبا أنجيلوس، الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ومجمع كهنة إيبارشية المنيا، ويلقي الأنبا أنجيلوس، كلمة روحية بمناسبة تذكار الشهداء.ويترأس نهضة شهداء الإيمان في ليبيا، الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، وشارك بحضور النهضة، التي بدأت فعالياتها 1 فبراير، مايقرب من 15 من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة لحضور أعداد غفيرة من الرهبان والكهنة والمكرسات، والشعب القبطي من مختلف المحافظات المصرية.ومن بين الأساقفة والمطارنة الذين شاركوا بنهضة شهداء ليبيا: "الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى والأنبا بافلي أسقف عام الإسكندرية، والأنبا مكاري أسقف عام جنوب شبرا والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء مريم أخميم والأنبا اكليمندس أسقف منطقة الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر وتوابعها، والأنبا ميخائيل أسقف عام حدائق القبة، والأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت والأنبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا والأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى والأنبا أنجيليوس أسقف شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الشهير بالمحرق.وكان قد ذبح أعضاء تنظيم داعش الإرهابى 20 قبطيا مصريا، في 15 فبراير عام 2015، على ساحل مدينة سرت الليبية، وتم بثه من قبل التنظيم فى مقطع فيديو تحت عنوان "رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب"، وتم بناء كنيسة فى قرية العور فى الذكرى الثالثة للواقعة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعادت الرفات بعد 3 أشهر من تدشين الكنيسة ووضعت فى المزار الخاص به.