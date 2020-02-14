رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. إيبارشية سمالوط تستضيف الأنبا أنجيلوس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:37 م
إيبارشية سمالوط للأقباط
إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
طباعة
تستضيف إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية، بفعاليات نهضة شهداء الإيمان في ليبيا في تذكار استشهادهم الخامس في كاتدرائية شهداء الإيمان بليبيا، بقرية (العور).

ومن المقرر أن يستقبل الأنبا أنجيلوس، الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ومجمع كهنة إيبارشية المنيا، ويلقي الأنبا أنجيلوس، كلمة روحية بمناسبة تذكار الشهداء.

ويترأس نهضة شهداء الإيمان في ليبيا، الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، وشارك بحضور النهضة، التي بدأت فعالياتها 1 فبراير، مايقرب من 15 من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة لحضور أعداد غفيرة من الرهبان والكهنة والمكرسات، والشعب القبطي من مختلف المحافظات المصرية.

ومن بين الأساقفة والمطارنة الذين شاركوا بنهضة شهداء ليبيا: "الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى والأنبا بافلي أسقف عام الإسكندرية، والأنبا مكاري أسقف عام جنوب شبرا والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء مريم أخميم والأنبا اكليمندس أسقف منطقة الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر وتوابعها، والأنبا ميخائيل أسقف عام حدائق القبة، والأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت والأنبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا والأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى والأنبا أنجيليوس أسقف شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الشهير بالمحرق.

وكان قد ذبح أعضاء تنظيم داعش الإرهابى 20 قبطيا مصريا، في 15 فبراير عام 2015، على ساحل مدينة سرت الليبية، وتم بثه من قبل التنظيم فى مقطع فيديو تحت عنوان "رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب"، وتم بناء كنيسة فى قرية العور فى الذكرى الثالثة للواقعة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعادت الرفات بعد 3 أشهر من تدشين الكنيسة ووضعت فى المزار الخاص به.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

منذ حوالي 19 ساعة

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة استخدام مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تسبب العقم

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

تفاصيل تفكيك السلطات السودانية خلية إرهابية تتبع إخوان مصر

السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

«التفاؤل» يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

تضاعف معدل تعاطي الهيروين منذ عام 2002

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

منوعات

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

دار «أروقة» تصدر «الإرهاب.. قراءة فى ضوء المعايير الدولية»

«الرافدين» تصدر كتابين لؤي عباس ونجيب المانع

السلاموني: علاء عبدالهادي جمد عضوية معارضيه وزور محاضر اتحاد الكتاب

محمود التهامي وفتحي سلامة بدار الأوبرا.. 27 فبراير